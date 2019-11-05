Путин утвердил состав президентского Совета по делам казачества

Согласно документу, возглавил Совет помощник президента Анатолий Серышев, заместителем председателя стал вице-премьер Виталий Мутко. Кроме того, в состав Совета, в частности, вошли первый замминистра экономического развития Михаил Бабич, народная артистка РФ Надежда Бабкина (по согласованию), руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, глава Минпросвещения Ольга Васильева, первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минобрнауки Михаил Котюков, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, а также ряд атаманов.