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РИА Новости

Путин утвердил состав президентского Совета по делам казачества

13:52 05.11.2019 (обновлено: 13:58 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по делам казачества, его возглавил помощник президента Анатолий Серышев, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав Совета при президенте РФ по делам казачества", - говорится в документе.
Согласно документу, возглавил Совет помощник президента Анатолий Серышев, заместителем председателя стал вице-премьер Виталий Мутко. Кроме того, в состав Совета, в частности, вошли первый замминистра экономического развития Михаил Бабич, народная артистка РФ Надежда Бабкина (по согласованию), руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, глава Минпросвещения Ольга Васильева, первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минобрнауки Михаил Котюков, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, а также ряд атаманов.
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