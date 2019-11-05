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РИА Новости

В Ростехе заявили, что американские военные не зря опасаются систем РЭБ

13:42 05.11.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в автомобиле комплекса РЭБ "Дзюдоист"
Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ Дзюдоист
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ "Дзюдоист". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) зачастую не имеют аналогов в мире, особенно это касается портативных комплексов борьбы с дронами, сообщил РИА Новости во вторник представитель госкоропрации "Ростех", комментируя высказанные ранее опасения американских военных.
Американские военные заявили о неготовности США противостоять угрозам РЭБ в случае военного конфликта с Россией или Китаем, сообщается на портале Breaking Defence. В частности, подполковник ВС США Гари Лайк отметил, что американская армия медленнее других совершенствует методы РЭБ, а во время учений их военнослужащие не выключают мобильные телефоны, выдавая свое точное местоположение.
"Многие российские разработки в сфере радиоэлектронной борьбы, действительно, зачастую не имеют аналогов на рынке вооружений. Мы поставляем большую линейку средств РЭБ наземного, морского и авиационного базирования, которые решают широкий спектр задач, включая радиоэлектронную разведку, подавление систем связи и управления противника, вывод из строя бортовой электроники воздушных и морских судов, перехват и уничтожение беспилотников, защиту техники и личного состава от высокоточных средств поражения, радиоуправляемых мин", - сказал собеседник агентства.
Представитель Ростеха отдельно выделил портативные и малогабаритные комплексы типа "Пищаль", "Сапсан-Бекас", "Солярис-Н", которые очень удобны и эффективны в использовании против беспилотников.
"Такого масштабного набора, пожалуй, нет ни у одного производителя в мире. Многие разработки доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Интерес к нашей технике РЭБ во всем мире очень большой", - добавил он.
БПЛА, наблюдаемый через оптический прицел, во время учений по борьбе с воздушными целями. Архивное фото
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Вооруженные силы СШАРостехМоскваСШАВ мире
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