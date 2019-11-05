В Ростехе заявили, что американские военные не зря опасаются систем РЭБ

"Многие российские разработки в сфере радиоэлектронной борьбы, действительно, зачастую не имеют аналогов на рынке вооружений. Мы поставляем большую линейку средств РЭБ наземного, морского и авиационного базирования, которые решают широкий спектр задач, включая радиоэлектронную разведку, подавление систем связи и управления противника, вывод из строя бортовой электроники воздушных и морских судов, перехват и уничтожение беспилотников, защиту техники и личного состава от высокоточных средств поражения, радиоуправляемых мин", - сказал собеседник агентства.