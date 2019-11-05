Кремль не комментирует решение суда по делу "Свидетелей Иеговы"* в Томске

"Пока это соответствует действующему законодательству. Каких-либо корректировок к действующему законодательству не вносилось на этот счет, на основании действующего закона принято такое судебное решение. Комментировать его мы не можем и не будем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как этот приговор соответствует высказыванию Путина о том, что он не очень понимает, за что преследуют верующих из "Свидетелей Иеговы"*.