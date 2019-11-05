Кремль не комментирует решение суда по делу "Свидетелей Иеговы"* в Томске

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Решение суда в отношении руководителя томской ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* принято на основе действующего законодательства, Кремль его не комментирует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее суд в Томске приговорил руководителя местной ячейки "Свидетелей Иеговы"* к шести годам колонии. По данным следствия, мужчина с апреля 2017 по июнь 2018 года активно продолжал деятельность ячейки, созывал собрания, организовывал религиозные выступления, собирал деньги под видом пожертвований, проповедовал.
"Пока это соответствует действующему законодательству. Каких-либо корректировок к действующему законодательству не вносилось на этот счет, на основании действующего закона принято такое судебное решение. Комментировать его мы не можем и не будем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как этот приговор соответствует высказыванию Путина о том, что он не очень понимает, за что преследуют верующих из "Свидетелей Иеговы"*.
В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация