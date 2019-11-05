"Прямая линия" президента планируется в следующем году, заявил Песков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проведение "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина планируется в следующем году, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Прямая линия" будет в следующем году", - сказал Песков.
Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часа, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.
В этом году "Прямая линия" с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос.