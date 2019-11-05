В Кремле выразили обеспокоенность сокращением Ираном обязательств по СВПД

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Разрушение всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не сулит ничего хорошего, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый шаг иранской стороны по сокращению добровольно принятых обязательств.
"Разрушение всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не сулит ничего хорошего", - сказал он. Песков добавил, что Москва с обеспокоенностью реагирует на подобные сообщения.
"Вы знаете, что Россия является сторонником сохранения этой сделки, поддержания ее в жизнеспособном состоянии", - добавил он.