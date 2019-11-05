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РИА Новости

В Кремле выразили обеспокоенность сокращением Ираном обязательств по СВПД

13:21 05.11.2019
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© Flickr / NNSANewsБочки с высокообогащенным ураном
Бочки с высокообогащенным ураном
© Flickr / NNSANews
Бочки с высокообогащенным ураном. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Разрушение всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не сулит ничего хорошего, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый шаг иранской стороны по сокращению добровольно принятых обязательств.
"Разрушение всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не сулит ничего хорошего", - сказал он. Песков добавил, что Москва с обеспокоенностью реагирует на подобные сообщения.
"Вы знаете, что Россия является сторонником сохранения этой сделки, поддержания ее в жизнеспособном состоянии", - добавил он.
Заготовка из высокообогащенного урана
Вчера, 11:27РИА Новости
Эксперт прокомментировал новое сокращение Ираном обязательств по СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дмитрий ПесковРоссияИранВ мире
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