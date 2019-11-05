МИД предупредил россиян о манифестациях в Германии 9 ноября

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о манифестациях правоэкстремистских групп и их противников в Германии в субботу.

"Германия – 9 ноября в г. Билефельд ожидаются манифестации правоэкстремистских групп и их противников; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter

В последние месяцы в ФРГ произошли несколько громких преступлений по правоэкстремистским мотивам. Атака на синагогу в немецком Галле, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур, произошла 9 октября. Подозреваемый - 27-летний гражданин Германии Штеффан Б., он арестован. В ходе атаки погибли два прохожих, были ранены еще два человека. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.

В июне был убит глава городского правительства в городе Кассель, 65-летний Вальтер Любке. По данным прокуратуры федеральной земли Гессен, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника.

Участники выборов в региональный парламент (ландтаг) в федеральной земле Тюрингия, которые состоялись 27 ноября, публично заявили о поступавших им угрозах убийства со стороны правых экстремистов.