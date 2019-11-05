Меморандум России и Турции по Сирии выполняется, заявил Лавров

Работа на стабилизацию. Россия и Турция вышли в совместный патруль в Сирии Россия и Турция начали первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов назвал ситуацию нестандартной и объяснил, почему.