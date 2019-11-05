Меморандум России и Турции по Сирии выполняется, заявил Лавров

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Меморандум РФ и Турции по Сирии выполняется, военные двух стран находятся в тесной координации, сказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Еще раз хочу подчеркнуть - меморандум, который был одобрен президентом (РФ Владимиром) Путиным и президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом в Сочи, выполняется. Наши военные в тесной координации с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики работают на 30 километровой полосе от сирийско-турецкой границы", - сказал Лавров на пресс-конференции.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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