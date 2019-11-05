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РИА Новости
Война в Сирии

Меморандум России и Турции по Сирии выполняется, заявил Лавров

13:03 05.11.2019 (обновлено: 14:37 05.11.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Меморандум РФ и Турции по Сирии выполняется, военные двух стран находятся в тесной координации, сказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Еще раз хочу подчеркнуть - меморандум, который был одобрен президентом (РФ Владимиром) Путиным и президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом в Сочи, выполняется. Наши военные в тесной координации с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики работают на 30 километровой полосе от сирийско-турецкой границы", - сказал Лавров на пресс-конференции.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
1 ноября, 15:03Сказано в эфире
Работа на стабилизацию. Россия и Турция вышли в совместный патруль в СирииРоссия и Турция начали первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов назвал ситуацию нестандартной и объяснил, почему.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинСергей ШойгуСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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