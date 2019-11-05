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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии

13:02 05.11.2019
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений, Турция - 25, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Алеппо – шесть, Латакия – девять, Хама – восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – девять, Хама – три, Алеппо – шесть", - говорится в бюллетене.
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