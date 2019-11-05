Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Алеппо – шесть, Латакия – девять, Хама – восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – девять, Хама – три, Алеппо – шесть", - говорится в бюллетене.