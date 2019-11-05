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РИА Новости
Культура

Тодд Филлипс опубликовал фотографии со съемок "Джокера"

16:26 05.11.2019
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© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в инстаграме десять фотографий со съемок фильма "Джокер".
"На первой фотографии — пробы макияжа Джокера, которые мы провели еще до съемок. У меня еще много таких кадров. Позже их тоже опубликую. Похоже, они всем нравятся", — написал режиссер.
Многие пользователи обратили внимание на восьмую фотографию — страницу из дневника Артура Флека.
На ней много раз написано слово "шаг", а также приклеены два изображения женщины-кошки — возможно, это отсылка к будущему фильму о Бэтмене.
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