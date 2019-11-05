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РИА Новости

В Чите детский клинический медцентр получил 90 единиц нового оборудования

12:54 05.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 5 ноя – РИА Новости. Детский клинический медицинский центр Читы получил 90 единиц современного оборудования на 96 миллионов рублей по федеральной программе "Десятилетие детства", сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.
"Участие в программе позволило нашему учреждению за счет федеральных средств закупить высокотехнологичное медицинское оборудование. За 2018-2019 годы приобретено 90 единиц оборудования на сумму 95,9 миллиона рублей, в том числе оборудование дороже 100 тысяч рублей", - приводит пресс-служба слова главврача центра Ирины Нардиной.
Уточняется, что в подразделения "единой поликлиники" приобретены авторефрактокератометры "Взор-9000", щелевые лампы, компьютерные анализаторы поля зрения. Также закуплены компьютерные комплексы для исследования ЭЭГ "Нейрон-Спектр-4", диагностические спирометры, комплексы многосуточного мониторирования ЭКГ и АД, электрокардиографы и новейшая система телеметрического электроэнцефалографического мониторинга.
"Кроме того, здесь установлен новый диагностический рентгеновский комплекс, ультразвуковые диагностические системы. В центр восстановительного лечения для детей "Феникс" приобретены тренажеры для продолжительной пассивной разработки суставов. Они помогают эффективнее проводить реабилитационное лечение детям после перенесённых травм", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что с момента установки поступившего оборудования проведено более 3 тысяч ультразвуковых исследований, более 2,5 тысячи цифровых Rg-логических исследований и многих других. "Внедрение новых диагностических и лечебных технологий способствует раннему выявлению отклонений в состоянии здоровья детей, своевременной диагностике заболеваний. Это значит, что вскоре мы сможем говорить о снижении заболеваемости, младенческой, детской и подростковой смертности, инвалидизации детей", - отметила Нардина.
Сообщается, что оборудование позволило повысить доступность медпомощи для маломобильных пациентов, детей из районов края, к которым выезжает специализированная бригада медиков с передвижной аппаратурой.
Детский клинический медицинский центр Читы, который объединил все детские поликлиники краевого центра, включая краевой детский консультативно-диагностический центр, центр восстановительного лечения для детей "Феникс" и городскую детскую стоматологическую поликлинику, начал работать с 5 марта 2015 года.
После объединения учреждений к "единой детской поликлинике" прикрепились 76562 ребенка. Учреждение автоматически приобрело диагностическую базу детского диагностического центра, а ее пациенты получили возможность проходить обследование, лечение, курсы медицинской реабилитации. Стали намного доступнее такие исследования, как ЭХО КГ, ЭЭГ, абдоминальное УЗИ.
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