Минфин разработает меры по повышению прозрачности бюджетной сферы

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минфин России разработает комплекс дополнительных мер по повышению прозрачности бюджетной сферы на основе рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) , обозначенных в докладе организации "Обновленная оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере", говорится в сообщении российского министерства.

МВФ отметил, что за последние 5 лет Россия добилась значительного прогресса в вопросах повышения открытости бюджетного процесса, сообщает Минфин. В 2019 году Россия вошла в тройку лучших европейских стран в рейтинге по проведенным оценкам фискальной прозрачности МВФ вместе с Финляндией и Литвой.

"Как и в прошлый раз, в 2019 году фонд дал рекомендации относительно дальнейшего совершенствования практик составления бюджета. В частности, предлагается увеличить прозрачность финансовых показателей госкомпаний, продолжать неукоснительно соблюдать "бюджетное правило" и обеспечить накопление достаточных активов в ФНБ и другие меры. На основе рекомендаций МВФ Минфином России будет разработан комплекс дополнительных мер по повышению прозрачности в бюджетной сфере", - отмечает министерство.

При этом ряд из предложенных фондом мер уже реализуются, говорится в сообщении. "Принята и выполняется дорожная карта, которая предусматривает переход на методологию формирования статистики госфинансов с учётом показателей финансового результата государственных корпораций. Оценка бюджетных рисков осуществляется в рамках бюджетного прогноза, который актуализируется Минфином России ежегодно", - отмечает министерство.