Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T12:46Z
https://ria.ru/20191105/1560583687.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149398/56/1493985665_0:8:2873:1624_1036x0_80_0_0_2ff42a7d92f8d984df8a80b9f5636734.jpg
РИА Новости

Минфин разработает меры по повышению прозрачности бюджетной сферы

12:46 05.11.2019
145
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минфин России разработает комплекс дополнительных мер по повышению прозрачности бюджетной сферы на основе рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ), обозначенных в докладе организации "Обновленная оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере", говорится в сообщении российского министерства.
МВФ отметил, что за последние 5 лет Россия добилась значительного прогресса в вопросах повышения открытости бюджетного процесса, сообщает Минфин. В 2019 году Россия вошла в тройку лучших европейских стран в рейтинге по проведенным оценкам фискальной прозрачности МВФ вместе с Финляндией и Литвой.
"Как и в прошлый раз, в 2019 году фонд дал рекомендации относительно дальнейшего совершенствования практик составления бюджета. В частности, предлагается увеличить прозрачность финансовых показателей госкомпаний, продолжать неукоснительно соблюдать "бюджетное правило" и обеспечить накопление достаточных активов в ФНБ и другие меры. На основе рекомендаций МВФ Минфином России будет разработан комплекс дополнительных мер по повышению прозрачности в бюджетной сфере", - отмечает министерство.
При этом ряд из предложенных фондом мер уже реализуются, говорится в сообщении. "Принята и выполняется дорожная карта, которая предусматривает переход на методологию формирования статистики госфинансов с учётом показателей финансового результата государственных корпораций. Оценка бюджетных рисков осуществляется в рамках бюджетного прогноза, который актуализируется Минфином России ежегодно", - отмечает министерство.
Прорабатывается также вопрос инвестирования средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда планки в 7% ВВП. "При этом основной принцип остается неизменным – сохранение действенности механизма "бюджетных правил" в части снижения зависимости экономических и финансовых условий от конъюнктуры рынка энергоносителей", - добавили в Минфине.
Выдача пенсий
29 октября, 11:36РИА Новости
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
120002
Обсудить 0
Министерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Электропоезд
ФАС предложила дерегулировать тарифы в аэропорту Пулково
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал протокол к соглашению с Таджикистаном о поставках нефти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков
Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
В Индии раскрыли детали сделки с Россией по запчастям к военной технике
Мусор на пляже в Таиланде
В ОПЕК прокомментировали мировую тенденцию по отказу от пластика
Фитнес-клуб
Депутат оценил перспективы введения налогового вычета на фитнес-услуги
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Прямая линия" президента планируется в следующем году, заявил Песков
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал об ожидаемом приросте потребления электроэнергии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Меморандум России и Турции по Сирии выполняется, заявил Лавров
Девушка с ноутбуком
Эксперт рассказал об источниках утечки персональных данных клиентов банков
Военнослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи
Комитет Совфеда одобрил соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи
Парк Зарядье
В Москве пятое ноября стало самым теплым днем за всю историю наблюдений
Работа за компьютером
На Ямале будут судить мужчину за взлом аккаунта экс-супруги в соцсети
Вид города Читы с воздуха
В Чите детский клинический медцентр получил 90 единиц нового оборудования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
Лента новостейМолния