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РИА Новости

Замоскворецкий суд объяснил, почему считает ФБК иностранным агентом

12:31 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы объяснил, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно признан иностранным агентом.
Об этом сказано в мотивировочной части судебного решения, опубликованной во вторник.
В документе говорится, что ФБК включили в список иностранных агентов после того, как на счета фонда и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около 3 тысяч рублей из США.
Здание Минюста РФ
9 октября, 23:53РИА Новости
Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Фонд имел возможность возвратить иностранным источникам полученные от них денежные средства. Даже несмотря на то, что на денежные средства наложен арест в рамках уголовного дела, у фонда имелась возможность совершить определенные действия, направленные на возврат указанных денежных средств", - говорится в документе, опубликованном на сайте московских судов.
В частности, как отмечается в документе, закон дает организации, у которой арестовано имущество, право "заявить мотивированное ходатайство об изменении ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, или об отмене ареста".
ФБК такой возможностью не воспользовался, отмечает суд.
"Данные обстоятельства свидетельствуют, что у фонда имелась возможность вернуть иностранным источникам денежные средства. Неиспользование этой возможности … суд расценивает как принятие [указанных денег]", - объяснили в Замоскворецком суде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
9 октября, 14:06РИА Новости
В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов
Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать о своем статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.
Кроме того, в августе стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "лица, имеющие отношение" к фонду, получили "от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
Для отмывания, по утверждению СК РФ, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. В рамках этого дела прошли обыски в 30 регионах России.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
9 октября, 14:48РИА Новости
В ФБК заявили, что не получали финансирование из-за рубежа
4021016
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Иван ЖдановФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет РФРоссияСШАОбщество
Популярные комментарии
Что в кремле сказали то мы и передали, мы же независимый суд. У нас все равны, как олигархи так и электрики.
5 ноября, 12:35
ИРИван Русский
300019
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