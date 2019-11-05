Замоскворецкий суд объяснил, почему считает ФБК иностранным агентом

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы объяснил, что Фонд борьбы с коррупцией ( ФБК ) мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно признан иностранным агентом.

Об этом сказано в мотивировочной части судебного решения, опубликованной во вторник.

В документе говорится, что ФБК включили в список иностранных агентов после того, как на счета фонда и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около 3 тысяч рублей из США.

"Фонд имел возможность возвратить иностранным источникам полученные от них денежные средства. Даже несмотря на то, что на денежные средства наложен арест в рамках уголовного дела, у фонда имелась возможность совершить определенные действия, направленные на возврат указанных денежных средств", - говорится в документе, опубликованном на сайте московских судов.

В частности, как отмечается в документе, закон дает организации, у которой арестовано имущество, право "заявить мотивированное ходатайство об изменении ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, или об отмене ареста".

ФБК такой возможностью не воспользовался, отмечает суд.

"Данные обстоятельства свидетельствуют, что у фонда имелась возможность вернуть иностранным источникам денежные средства. Неиспользование этой возможности … суд расценивает как принятие [указанных денег]", - объяснили в Замоскворецком суде.

Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать о своем статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.

Кроме того, в августе стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "лица, имеющие отношение" к фонду, получили "от третьих лиц" деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".