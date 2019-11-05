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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы использования искусственного интеллекта

12:21 05.11.2019
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© Фото : Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото : Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект в краткосрочной перспективе не сможет заменить людей и отобрать у них работу, но может потребовать их переобучения, заявила президент Ассоциации больших данных, член совета директоров "Мегафона", руководитель рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анна Серебряникова.
В ходе презентации исследования "Стратегия развития рынка больших данных" она указала, что эксперты оценили влияние технологий "больших данных" (big data) на рынок труда - в частности, эти технологии позволят создать большое число новых рабочих мест.
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"Что касается рабочих мест, тоже очень важно отметить, что мы много говорим о том, что искусственный интеллект и аналитика, различные инструменты анализа заменят людей. Мы проанализировали этот вопрос в рамках стратегии и поняли, что людей, конечно, в краткосрочной перспективе никто не заменит, но работу их сделает более интересной, более сложной и, может быть, потребует переобучения в ряде специальностей, особенно касающихся рутинных процессов", - сказала Серебряникова.
"То, о чем мы говорим, это рекомендательная система. Мы не говорим сейчас о создании сильного искусственного интеллекта, который подменяет собой принятие решений на любом уровне, мы говорим о слабом искусственном интеллекте, который является, по сути, рекомендательными системами. И до 2024 года мы видим, что такие технологии проникнут в нашу жизнь глубоко, и практически во всех направлениях мы будем видеть применение аналитики, "больших данных" и искусственного интеллекта, и, конечно, все это скажется на повышении качества жизни", - пояснила эксперт.
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