Эксперт оценил перспективы использования искусственного интеллекта

"Что касается рабочих мест, тоже очень важно отметить, что мы много говорим о том, что искусственный интеллект и аналитика, различные инструменты анализа заменят людей. Мы проанализировали этот вопрос в рамках стратегии и поняли, что людей, конечно, в краткосрочной перспективе никто не заменит, но работу их сделает более интересной, более сложной и, может быть, потребует переобучения в ряде специальностей, особенно касающихся рутинных процессов", - сказала Серебряникова.

"То, о чем мы говорим, это рекомендательная система. Мы не говорим сейчас о создании сильного искусственного интеллекта, который подменяет собой принятие решений на любом уровне, мы говорим о слабом искусственном интеллекте, который является, по сути, рекомендательными системами. И до 2024 года мы видим, что такие технологии проникнут в нашу жизнь глубоко, и практически во всех направлениях мы будем видеть применение аналитики, "больших данных" и искусственного интеллекта, и, конечно, все это скажется на повышении качества жизни", - пояснила эксперт.