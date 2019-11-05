В Китае не видят предпосылок для переговоров по разоружению с США и Россией

"Наша позиция очень четкая. Мы считаем, что не существует абсолютно никаких предпосылок и условий для проведения трехсторонних переговоров по разоружению с участием США и России. Китай не будет принимать в них участие. Мы уже говорили о том, что США постоянно пытаются втянуть Китай в эту сделку. В конце концов они хотят снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая или поднять ядерный арсенал Китая до уровня США?" - заявил на брифинге Гэн Шуан.