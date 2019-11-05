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РИА Новости

Медведев рассказал о ситуации с цифровым вещанием в России

12:09 05.11.2019 (обновлено: 13:19 05.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в приветственном обращении к участникам и гостям Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей сообщил об успехе цифрового вещания в России.

"Центральная тема дискуссии — роль отрасли в развитии цифровой экономики — выбрана неслучайно. Сегодня цифровое вещание успешно осуществляется во всех регионах России. Благодаря этому люди в маленьких поселках могут смотреть столько же каналов, сколько и жители мегаполисов, — с качественным изображением и звуком", — говорится в телеграмме.

Глава правительства отметил, что переход на новые форматы стал не просто скачком в технологиях, но и большим шагом к цифровой экономике, которая дает огромные преимущества. По его словам, в этом напрямую заинтересовано и медиасообщество, перед которым открываются колоссальные возможности для развития.

"Уверен, что в ходе конгресса вам удастся обменяться идеями и выработать инициативы, которые найдут воплощение на практике. А лучшие инженерные проекты и технологии будут отмечены премией имени выдающегося русского изобретателя Владимира Зворыкина", — добавил премьер.

Конгресс НАТ "Цифровое ТВ, цифровая экономика: взаимосвязь и совместное развитие" проходит в Москве 5-6 ноября.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
17 апреля, 16:12РИА Новости
Медведев прокомментировал переход на цифровое вещание в России

Переход на "цифру"

Аналоговое телевещание в России отключили 14 октября.
Процесс перехода к цифровому эфирному ТВ начался в феврале и продолжился в апреле и июне. Октябрьская, четвертая волна стала финальной точкой этого масштабного проекта.
Жители всех субъектов Федерации получили возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы. Всего на программу выделили 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда бюджетных средств. Из них 43,7 миллиарда направили на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
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4 ноября, 13:19РИА Новости
Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет в России
24510974
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Дмитрий МедведевРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Распил, откат. Откат, распил... а потом еще повторить на постоянной основе))) Хавайте, граждане!!!
5 ноября, 13:31
shurenimp
920003
А разве покупая цифровые ТВ-тюнеры, граждане РФ, не оплатили переход на цифровое телевидение из своего кармана?
5 ноября, 15:27
mmoroz524534
900002
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