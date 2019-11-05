Медведев рассказал о ситуации с цифровым вещанием в России

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев в приветственном обращении к участникам и гостям Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей сообщил об успехе цифрового вещания в России.

"Центральная тема дискуссии — роль отрасли в развитии цифровой экономики — выбрана неслучайно. Сегодня цифровое вещание успешно осуществляется во всех регионах России. Благодаря этому люди в маленьких поселках могут смотреть столько же каналов, сколько и жители мегаполисов, — с качественным изображением и звуком", — говорится в телеграмме.

Глава правительства отметил, что переход на новые форматы стал не просто скачком в технологиях, но и большим шагом к цифровой экономике, которая дает огромные преимущества. По его словам, в этом напрямую заинтересовано и медиасообщество, перед которым открываются колоссальные возможности для развития.

"Уверен, что в ходе конгресса вам удастся обменяться идеями и выработать инициативы, которые найдут воплощение на практике. А лучшие инженерные проекты и технологии будут отмечены премией имени выдающегося русского изобретателя Владимира Зворыкина", — добавил премьер.

Конгресс НАТ "Цифровое ТВ, цифровая экономика: взаимосвязь и совместное развитие" проходит в Москве 5-6 ноября.

Переход на "цифру"

Аналоговое телевещание в России отключили 14 октября.

Процесс перехода к цифровому эфирному ТВ начался в феврале и продолжился в апреле и июне. Октябрьская, четвертая волна стала финальной точкой этого масштабного проекта.