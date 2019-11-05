В Липецкой области собрали рекордный урожай масличных культур

По его словам, липецкие аграрии установили сразу несколько рекордов. Всего в 2019 году было собрано более 770 тысяч тонн масличных, что почти на 200 тысяч тонн больше, чем годом ранее. При этом валовый сбор сои составил 147 тысяч тонн, что значительно превышает итоговый показатель прошлого года и является рекордным для области. Глава региона уточнил, что лидер по сбору сои – Данковский район, там аграрии получили 30 тысяч тонн. При этом, самая высокая урожайность в Елецком районе – 24,4 центнера с гектара. В среднем в регионе собирали по 17,8 центнеров с гектара.