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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области собрали рекордный урожай масличных культур

11:51 05.11.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПодсолнечник
Подсолнечник
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Рекордные урожаи сои и подсолнечника собрали в Липецкой области в 2019 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, липецкие аграрии установили сразу несколько рекордов. Всего в 2019 году было собрано более 770 тысяч тонн масличных, что почти на 200 тысяч тонн больше, чем годом ранее. При этом валовый сбор сои составил 147 тысяч тонн, что значительно превышает итоговый показатель прошлого года и является рекордным для области. Глава региона уточнил, что лидер по сбору сои – Данковский район, там аграрии получили 30 тысяч тонн. При этом, самая высокая урожайность в Елецком районе – 24,4 центнера с гектара. В среднем в регионе собирали по 17,8 центнеров с гектара.
Артамонов отметил, что рекордным оказался этот год и для подсолнечника. Его получено почти 510 тысяч тонн. Средняя урожайность в 2019 году составила 28 центнеров с гектара.
"У региона огромный аграрный потенциал. В этом году наши земледельцы превзошли свои самые высокие достижения", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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