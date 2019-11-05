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РИА Новости

Омбудсмен Москвы проверит данные об угрозах подростку за участие в митинге

11:50 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева проверит информацию о подростке, которому якобы пригрозили, что отправят его данные в Центр по противодействию экстремизму из- за участия в протестных акциях, проходивших в Москве летом.
Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения со ссылкой на аудиозапись в telegram-канале школьника о том, что якобы инспектор по делам несовершеннолетних пригрозила отправить данные по этому подростку в Центр по противодействию экстремизму, так как он принимал участие в протестных акциях летом.
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"Я сама буду разбираться в этой истории, буду связываться с директором школы, с органами постановки на учет, с комиссией по делам несовершеннолетних. Надо выяснить ситуацию, что делал этот подросток, почему спустя такое время вдруг возникла его фамилия и были приняты эти меры. Мы взяли этот вопрос на контроль, будем разбираться", - сообщила Потяева РИА Новости.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Татьяна ПотяеваМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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