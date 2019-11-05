Омбудсмен Москвы проверит данные об угрозах подростку за участие в митинге

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева проверит информацию о подростке, которому якобы пригрозили, что отправят его данные в Центр по противодействию экстремизму из- за участия в протестных акциях, проходивших в Москве летом.
Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения со ссылкой на аудиозапись в telegram-канале школьника о том, что якобы инспектор по делам несовершеннолетних пригрозила отправить данные по этому подростку в Центр по противодействию экстремизму, так как он принимал участие в протестных акциях летом.
"Я сама буду разбираться в этой истории, буду связываться с директором школы, с органами постановки на учет, с комиссией по делам несовершеннолетних. Надо выяснить ситуацию, что делал этот подросток, почему спустя такое время вдруг возникла его фамилия и были приняты эти меры. Мы взяли этот вопрос на контроль, будем разбираться", - сообщила Потяева РИА Новости.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.