Омбудсмен Москвы проверит данные об угрозах подростку за участие в митинге

"Я сама буду разбираться в этой истории, буду связываться с директором школы, с органами постановки на учет, с комиссией по делам несовершеннолетних. Надо выяснить ситуацию, что делал этот подросток, почему спустя такое время вдруг возникла его фамилия и были приняты эти меры. Мы взяли этот вопрос на контроль, будем разбираться", - сообщила Потяева РИА Новости.