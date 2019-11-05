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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский "Салют" поставит спецэкраны для нейтринного телескопа на Байкале

11:48 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Московский производственный комплекс "Салют" АО "ОДК" изготовит 2100 специальных экранов для глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.
Байкальский нейтринный телескоп создан Объединенным институтом ядерных исследований, в 1990-х годах на дне озера Байкал, его усовершенствование должно закончиться в 2020 году. Телескоп состоит из двух сотен светочувствительных фотоумножителей ("квазаров", оптических регистраторов, которые размещаются в прочном прозрачном корпусе из двух стеклянных полусфер), закрепленных на тросах и спущенных в воду на глубину более километра. Чистая байкальская вода позволяет фиксировать прохождение мельчайших космических частиц. Для оборудования нужны специальные экраны, чтобы датчики работали без помех со стороны магнитного поля Земли.
"Фундаментальные исследования, которые проводит Объединенный институт ядерных исследований на Байкале, — это наука в чистом виде, которая пытается ответить на вопрос о происхождении Вселенной. Я горжусь тем, что нужное оборудование нашлось именно на производственном комплексе в Москве. "Салют" — старейшее производство России с полным технологическим циклом изготовления газотурбинных авиадвигателей, основанное в 1912 году. И теперь его оборудование поможет в поиске ответа на один из главных вопросов человечества", — приводится в сообщении комментарий руководителя ДИПП города Москвы Александра Прохорова.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
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