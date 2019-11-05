Московский "Салют" поставит спецэкраны для нейтринного телескопа на Байкале

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Московский производственный комплекс "Салют" АО "ОДК" изготовит 2100 специальных экранов для глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Байкальский нейтринный телескоп создан Объединенным институтом ядерных исследований, в 1990-х годах на дне озера Байкал, его усовершенствование должно закончиться в 2020 году. Телескоп состоит из двух сотен светочувствительных фотоумножителей ("квазаров", оптических регистраторов, которые размещаются в прочном прозрачном корпусе из двух стеклянных полусфер), закрепленных на тросах и спущенных в воду на глубину более километра. Чистая байкальская вода позволяет фиксировать прохождение мельчайших космических частиц. Для оборудования нужны специальные экраны, чтобы датчики работали без помех со стороны магнитного поля Земли.