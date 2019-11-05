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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Российско-китайский молодежный медиа-лагерь открылся в городе Уси в КНР

11:46 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Серия мероприятий в рамках российско-китайского форума новых медиа стартовала в китайском городе Уси (провинция Цзянсу) в понедельник.
Программа 2019 года особенно обширна, поскольку в нынешнем году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.
Первым из серии мероприятий стал запуск молодежного медиа-лагеря, который стал новой платформой для профильных обменов между представителями молодого поколения двух стран.
Входе 10-дневного лагеря преподаватели и студенты из Китая и России посетят достопримечательности города Уси, местные технологические компании, примут участие в тренингах и представят свои работы в области новых медиа.
Город Харбин
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III российско-китайский форум новых медиа пройдет в Уси 14-16 ноября. Он соберет руководителей ведущих СМИ и меди-регуляторов двух стран. Мероприятие организовано издательством CHINA DAILY под руководством Администрации киберпространства КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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