Российско-китайский молодежный медиа-лагерь открылся в городе Уси в КНР

14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"

МОСКВА, 5 ноя - " Проект "Россия-Китай: главное . Серия мероприятий в рамках российско-китайского форума новых медиа стартовала в китайском городе Уси (провинция Цзянсу) в понедельник.

Программа 2019 года особенно обширна, поскольку в нынешнем году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

Первым из серии мероприятий стал запуск молодежного медиа-лагеря, который стал новой платформой для профильных обменов между представителями молодого поколения двух стран.

Входе 10-дневного лагеря преподаватели и студенты из Китая и России посетят достопримечательности города Уси, местные технологические компании, примут участие в тренингах и представят свои работы в области новых медиа.