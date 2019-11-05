Российско-китайский молодежный медиа-лагерь открылся в городе Уси в КНР

МОСКВА, 5 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Серия мероприятий в рамках российско-китайского форума новых медиа стартовала в китайском городе Уси (провинция Цзянсу) в понедельник.
Программа 2019 года особенно обширна, поскольку в нынешнем году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.
Первым из серии мероприятий стал запуск молодежного медиа-лагеря, который стал новой платформой для профильных обменов между представителями молодого поколения двух стран.
Входе 10-дневного лагеря преподаватели и студенты из Китая и России посетят достопримечательности города Уси, местные технологические компании, примут участие в тренингах и представят свои работы в области новых медиа.
III российско-китайский форум новых медиа пройдет в Уси 14-16 ноября. Он соберет руководителей ведущих СМИ и меди-регуляторов двух стран. Мероприятие организовано издательством CHINA DAILY под руководством Администрации киберпространства КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.