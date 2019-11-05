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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Шанхае открылась российско-китайская лазерная лаборатория

11:37 05.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Шанхае в понедельник открылась совместная лазерная лаборатория Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН.
Президент РАН Александр Сергеев отметил: "Российские и китайские учёные хотят объединить свои усилия в создании лазеров экзаватной мощности. Сейчас в мире есть проекты по созданию лазеров с экстремально высокой пиковой мощностью, которая будет приближаться к уровню 10 в 17 степени и 10 в 18 степени ватт. В лабораториях, которые находятся в Китае и в России, есть близкие, но не совпадающие технологии, с помощью которых такие лазерные системы можно будет построить".
По словам Сергеева, Россия и Китай уже довольно давно сотрудничают в области создания новых лазеров. Новая лаборатория может вывести это взаимодействие на качественно новый уровень, обеспечив лидерство двух стран в области источников и физики экстремально сильных световых полей.
Сергеев пояснил, что высокомощные лазеры позволят проводить эксперименты по созданию новых состояний вещества, в том числе, по созданию вещества и антивещества в вакууме.
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"Фактически речь идёто том, что мы в земных условиях можем создавать необычные, неизвестные состояния вещества, которые, может быть, существуют только в недрах звёзд, а может, были в первых стадиях космологических процессов", - цитирует Сергеева РИА "Новости".
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Россия-Китай: ГлавноеШанхай
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В Шанхае открылась совместная российско-китайская лазерная лаборатория
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