В Шанхае открылась российско-китайская лазерная лаборатория

МОСКВА, 5 ноя - . В Шанхае в понедельник открылась совместная лазерная лаборатория Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН. " Проект "Россия-Китай: главное . В Шанхае в понедельник открылась совместная лазерная лаборатория Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН.

Президент РАН Александр Сергеев отметил: "Российские и китайские учёные хотят объединить свои усилия в создании лазеров экзаватной мощности. Сейчас в мире есть проекты по созданию лазеров с экстремально высокой пиковой мощностью, которая будет приближаться к уровню 10 в 17 степени и 10 в 18 степени ватт. В лабораториях, которые находятся в Китае и в России, есть близкие, но не совпадающие технологии, с помощью которых такие лазерные системы можно будет построить".

По словам Сергеева, Россия и Китай уже довольно давно сотрудничают в области создания новых лазеров. Новая лаборатория может вывести это взаимодействие на качественно новый уровень, обеспечив лидерство двух стран в области источников и физики экстремально сильных световых полей.

Сергеев пояснил, что высокомощные лазеры позволят проводить эксперименты по созданию новых состояний вещества, в том числе, по созданию вещества и антивещества в вакууме.