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РИА Новости

Новак рассказал об ожидаемом приросте потребления электроэнергии

11:29 05.11.2019 (обновлено: 11:30 05.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ по итогам 2019 года ожидает роста электропотребления в стране на 1%, заявил глава министерства Александр Новак на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
"В этом году мы ожидаем порядка 1%", - заявил Новак в рамках своего выступления, говоря о возможном приросте потребления энергии.
По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчера энергосистемы РФ), потребление электроэнергии в России в 2018 году выросло на 1,6% по сравнению с 2017 годом, до 1,076 триллиона кВт.ч. А выработка энергии составила 1,092 триллиона кВт.ч, увеличившись на 1,7%.
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Министерство энергетики РФГосдума РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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