Новак рассказал об ожидаемом приросте потребления электроэнергии

"В этом году мы ожидаем порядка 1%", - заявил Новак в рамках своего выступления, говоря о возможном приросте потребления энергии.

По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчера энергосистемы РФ), потребление электроэнергии в России в 2018 году выросло на 1,6% по сравнению с 2017 годом, до 1,076 триллиона кВт.ч. А выработка энергии составила 1,092 триллиона кВт.ч, увеличившись на 1,7%.