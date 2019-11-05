В Казани пять детей пострадали при пожаре в жилом доме

КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пожарные спасли 28 человек при пожаре в жилом многоквартирном доме в Казани во вторник утром, пятеро детей были госпитализированы, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 09.44 поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 54. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 09.49 установлено, что происходит горение кухни в квартире на четвертом этаже… Всего спасены 28 человек, из них 13 детей, ещё 20 человек вышли состоятельно", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, для спасения людей были развёрнуты автоматический коленчатый подъёмник и автолестница. С помощью высотной спецтехники из окон спасены пять человек, из них трое детей.
© Фото : Главное управление МЧС России по ТатарстануПожарные спасли 28 человек при пожаре в жилом многоквартирном доме в Казани
© Фото : Главное управление МЧС России по Татарстану
Пожарные спасли 28 человек при пожаре в жилом многоквартирном доме в Казани
"Пятеро детей госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения", - отмечает ведомство.
Пожарные ликвидировали открытое горение в 10.22, было установлено, что горела мебель на четвёртом этаже возле эвакуационного выхода на площади 10 квадратных метров. Всего к ликвидации привлекались 59 человек и 20 единиц техники.