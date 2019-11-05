В Казани пять детей пострадали при пожаре в жилом доме

"В 09.44 поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 54. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 09.49 установлено, что происходит горение кухни в квартире на четвертом этаже… Всего спасены 28 человек, из них 13 детей, ещё 20 человек вышли состоятельно", - говорится в сообщении.