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РИА Новости

Встреча представителей Грузии и России может состояться в Праге 28 ноября

11:17 05.11.2019 (обновлено: 11:18 05.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗураб Абашидзе. Архив
Зураб Абашидзе. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что его встреча с бывшим заместителем министра иностранных дел РФ, а ныне сенатором Григорием Карасиным может состояться в Праге 28 ноября.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что канал диалога России и Грузии по примеру формата "Карасин - Абашидзе" должен продолжаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередные переговоры Карасина и Абашидзе намечены в Праге на конец ноября.
"Наша встреча состоится в конце ноября, предположительно 28 числа",- заявил Абашидзе.
По его словам, на встрече стороны рассмотрят вопросы развития торгово-экономических, транспортных и гуманитарных связей между странами, а также тему возобновления прямого авиасообщения.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
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Мария ЗахароваЗураб АбашидзеМИД РФГригорий КарасинРоссияГрузияВ мире
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