Встреча представителей Грузии и России может состояться в Праге 28 ноября

ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что его встреча с бывшим заместителем министра иностранных дел РФ, а ныне сенатором Григорием Карасиным может состояться в Праге 28 ноября.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что канал диалога России и Грузии по примеру формата "Карасин - Абашидзе" должен продолжаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередные переговоры Карасина и Абашидзе намечены в Праге на конец ноября.
"Наша встреча состоится в конце ноября, предположительно 28 числа",- заявил Абашидзе.
По его словам, на встрече стороны рассмотрят вопросы развития торгово-экономических, транспортных и гуманитарных связей между странами, а также тему возобновления прямого авиасообщения.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.