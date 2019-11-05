Встреча представителей Грузии и России может состояться в Праге 28 ноября

По его словам, на встрече стороны рассмотрят вопросы развития торгово-экономических, транспортных и гуманитарных связей между странами, а также тему возобновления прямого авиасообщения.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.