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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В II Китайском импортном ЭКСПО участвуют 155 стран и 26 организаций

11:16 05.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Во втором Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), которое проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае, принимают участие в общей сложности 155 стран и регионов мира, а также 26 международных организаций.
Выставочная площадь ЭКСПО составляет около 360 тысяч квадратных метров. Проведут национальные выставки 64 страны, а 3893 компании примут участие в деловых выставках, сообщил вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа 5 ноября на церемонии открытия мероприятия.
Вид на Шанхай
1 ноября, 10:30Россия-Китай: Главное
Москва представит новейшую продукцию на II Китайском импортном ЭКСПО
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияШанхай
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