В II Китайском импортном ЭКСПО участвуют 155 стран и 26 организаций

МОСКВА, 5 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Во втором Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), которое проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае, принимают участие в общей сложности 155 стран и регионов мира, а также 26 международных организаций.
Выставочная площадь ЭКСПО составляет около 360 тысяч квадратных метров. Проведут национальные выставки 64 страны, а 3893 компании примут участие в деловых выставках, сообщил вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа 5 ноября на церемонии открытия мероприятия.