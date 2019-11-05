Путин подписал указ, позволяющий ФСИН готовить сотрудников для других стран

Ранее Минюст сообщал, что разработал проект указа президента РФ, дающий право образовательным организациям ФСИН готовить кадры для пенитенциарных служб иностранных государств.

"Внести в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний... изменение... следующего содержания: (ФСИН России осуществляет следующие полномочия - ред.) обеспечивает в соответствии с международными договорами Российской Федерации подготовку кадров для пенитенциарных служб иностранных государств", - говорится в указе.