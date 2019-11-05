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РИА Новости

Путин подписал указ, позволяющий ФСИН готовить сотрудников для других стран

11:13 05.11.2019 (обновлено: 11:17 05.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил ФСИН России готовить сотрудников пенитенциарных учреждений для других государств, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Минюст сообщал, что разработал проект указа президента РФ, дающий право образовательным организациям ФСИН готовить кадры для пенитенциарных служб иностранных государств.
"Внести в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний... изменение... следующего содержания: (ФСИН России осуществляет следующие полномочия - ред.) обеспечивает в соответствии с международными договорами Российской Федерации подготовку кадров для пенитенциарных служб иностранных государств", - говорится в указе.
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ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний РФВладимир ПутинРоссия
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