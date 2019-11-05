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РИА Новости
Омская область

Омский телеканал первым из региональных вышел в цифровое вещание на ОТР

11:06 05.11.2019 (обновлено: 13:10 05.11.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 5 ноя – РИА Новости. Омский "12 канал" первым в России из региональных каналов вышел в цифровое вещание на Общественном телевидении России (ОТР), сообщает в понедельник облправительство.
Включение "12 канала" в сетку вещания канала ОТР состоялось утром в понедельник. С этого момента новости и тематические программы регионального канала транслируются и со спутника. Губернатор Александр Бурков посетил студию канала, где дал старт новому "цифровому" сезону.
"12 канал" - первый в России региональный канал, который вышел в цифровое вещание, который вышел в космос. Я поздравляю всех работников "12 канала" с этим событием - это действительно расширение аудитории, это повышение качества вещания. И я надеюсь, что это будет очередной стимул для сотрудников "12 канала" творить и созидать ради омичей", - сказал глава региона.
Губернатор Омской области Александр Бурков
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Зрители теперь будут видеть картинку в цифровом качестве. Для этого эфирную аппаратную оборудовали современной техникой. Канал также останется в кабельном, спутниковом и аналоговом ТВ.
"Это историческое событие для Омского региона. Мы первыми среди всех региональных каналов, которые запустили "цифру". Мы расширяем аудиторию тем самым - мы для телезрителей даем более качественную, яркую, сочную картинку. Мы станем делать больше новостей из районов, поэтому для зрителей тут только плюсы", - приводятся в сообщении слова генерального директора телеканала Артема Серова.
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Омская областьПереход на цифровое телевидениеАлександр БурковОбщество
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