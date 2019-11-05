Омский телеканал первым из региональных вышел в цифровое вещание на ОТР

"12 канал" - первый в России региональный канал, который вышел в цифровое вещание, который вышел в космос. Я поздравляю всех работников "12 канала" с этим событием - это действительно расширение аудитории, это повышение качества вещания. И я надеюсь, что это будет очередной стимул для сотрудников "12 канала" творить и созидать ради омичей", - сказал глава региона.