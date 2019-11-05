Глава томской ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил шесть лет колонии

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд в Суд в Томске приговорил руководителя местной ячейки экстремистской организации " Свидетели Иеговы "* к шести годам колонии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"В Томске вынесен обвинительный приговор руководителю местной региональной организации "Свидетелей Иеговы"* "Северная, Томск", признанному виновным в организации деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

По данным следствия, мужчина, являясь руководителем ячейки "Свидетелей Иеговы"*, зная о вступлении в законную силу решения Верховного суда РФ о признании этой организации экстремистской, с апреля 2017 по июнь 2018 года активно продолжал деятельность ячейки, созывал собрания, организовывал религиозные выступления, собирал деньги под видом пожертвований, проповедовал. При этом, отметили в управлении, осознавая, что нарушает закон, он принимал меры, чтобы скрыть деятельность организации.

"В ходе следствия обвиняемый виновным себя в предъявленном обвинении не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. Однако суд счел достаточными собранные следствием доказательства вины подсудимого и, признав его виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - говорится в сообщении.

В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.