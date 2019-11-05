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РИА Новости

Погрузку последней партии белух из китовой тюрьмы приостановили из-за ветра

10:58 05.11.2019 (обновлено: 11:21 05.11.2019)
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© Фото : ВНИРОПогрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. 5 ноября 2019
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. 5 ноября 2019
© Фото : ВНИРО
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. 5 ноября 2019
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Погрузку последней партии из 50 белух из "китовой тюрьмы" на суда для транспортировки к месту выпуска приостановили из-за усилившегося ветра, сообщил РИА Новости представитель ВНИРО.
Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром.
"По состоянию на 17.00 местного времени (10.00 мск) научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" приняло на борт шесть белух. Понтон с пустыми вольерами отшвартован от судна. Операция по погрузке животных была приостановлена из-за усилившегося ветра, который мешает подвести к судну очередной понтон с животными из-за его высокой парусности. Белухи могут травмироваться", - сказал собеседник.
По его словам, в связи с этим специалисты оперативно вносят корректировки в способ буксировки понтона с белухами к судну. Будет задействовано второе судно – малотоннажный НИС "Зодиак" и буксир, которые на тросах отбуксируют вольеры с животными к судну, и операция продолжится.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
24 октября, 17:11РИА Новости
Greenpeace просит защитить белух из китовой тюрьмы от рыбаков из КНДР
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Памела Андерсон
9 октября, 11:56РИА Новости
Памела Андерсон поблагодарила Россию за решение вопроса с "китовой тюрьмой"
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Следственный комитет РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФGreenpeaceВладимир ПутинПриморский крайОбщество
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