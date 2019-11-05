На Колыме установилась аномально теплая погода

"Аномалия у нас с конца октября, где-то в последней декаде октября у нас температура стала повышаться и довольно прилично. И с первого ноября по сегодняшний день у нас аномально тепло на всей территории области. Существенно аномалия проявляется, конечно, на Охотском побережье. Здесь превышение средних климатических значений 10-11 градусов, что очень значительно", - сообщила собеседница агентства.