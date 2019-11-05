Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T12:28Z
https://ria.ru/20191105/1560577583.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155716/89/1557168903_0:24:3068:1750_1036x0_80_0_0_5eaf0af60b1dbaf31a0e183bad87a904.jpg
РИА Новости

На Колыме установилась аномально теплая погода

10:53 05.11.2019 (обновлено: 12:28 05.11.2019)
554
© Depositphotos / AnzherМагаданская область
Магаданская область
© Depositphotos / Anzher
Магаданская область. Архивное фото
МАГАДАН, 5 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские метеорологи с начала ноября дважды зафиксировали превышение температурных максимумов на побережье региона, на Колыме установилась аномально теплая погода, превышение средних климатических значений – 10-11 градусов, сообщила РИА Новости во вторник начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра по Магаданской области Вера Завадько.
"Аномалия у нас с конца октября, где-то в последней декаде октября у нас температура стала повышаться и довольно прилично. И с первого ноября по сегодняшний день у нас аномально тепло на всей территории области. Существенно аномалия проявляется, конечно, на Охотском побережье. Здесь превышение средних климатических значений 10-11 градусов, что очень значительно", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, аномально теплую погоду в регион приносят множественные циклоны, которые не покидают Колыму последние две недели.
"В ближайшие три дня у нас по-прежнему будет тепло. К нам идет новый циклон. Так что похолодания пока не ожидается", - уточнила собеседница.
Никольская улица в Москве
4 ноября, 11:40Радио Sputnik
Приход теплой погоды в Москву на неделе может поставить рекорд
103011
Обсудить 0
ГидрометцентрМагаданская областьОбщество
Рекомендуем
Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
В Арктике открыли новый остров, возникший из-за глобального потепления
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Кировской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед
Вулкан Шивелуч на Камчатке
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил шестикиллометровый столб пепла
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
Новый корабль Boeing не безопасен для экипажа, считает российский космонавт
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Машина скорой помощи. Мексика
Число погибших после нападения на группу мормонов в Мексике возросло до 12
Раздельный сбор мусора
Неплатежи российских компаний за вывоз мусора выросли до 70%
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Агенты ФБР в Калифорнии
Мужчина "предупредил" ФБР о российских "жучках" в ушах американцев
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео и министр обороны Катара обсудили Иран, Ирак, Сирию и Ливан
Певица Светлана Лобода выступает на концерте Песня года - 2018
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
Лента новостейМолния