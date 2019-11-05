МАГАДАН, 5 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские метеорологи с начала ноября дважды зафиксировали превышение температурных максимумов на побережье региона, на Колыме установилась аномально теплая погода, превышение средних климатических значений – 10-11 градусов, сообщила РИА Новости во вторник начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра по Магаданской области Вера Завадько.
"Аномалия у нас с конца октября, где-то в последней декаде октября у нас температура стала повышаться и довольно прилично. И с первого ноября по сегодняшний день у нас аномально тепло на всей территории области. Существенно аномалия проявляется, конечно, на Охотском побережье. Здесь превышение средних климатических значений 10-11 градусов, что очень значительно", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, аномально теплую погоду в регион приносят множественные циклоны, которые не покидают Колыму последние две недели.
"В ближайшие три дня у нас по-прежнему будет тепло. К нам идет новый циклон. Так что похолодания пока не ожидается", - уточнила собеседница.