Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T10:48Z
https://ria.ru/20191105/1560577352.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/71/1560577179_0:257:1036:840_1036x0_80_0_0_49971b5a167cbce074ccf611509782b9.jpg
РИА Новости

Экс-председатель Арбитражного суда Приангарья умер в больнице после ранения

10:48 05.11.2019
1159
© Арбитражный суд Иркутской областиВиктор Юдин
Виктор Юдин
© Арбитражный суд Иркутской области
Виктор Юдин. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Бывший председатель Арбитражного суда Иркутской области скончался в больнице 4 ноября, сообщается на сайте суда.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что утром 20 октября в доме под Иркутском был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы, потерпевший был госпитализирован. По данным местных СМИ, это Виктор Юдин, около 20 лет возглавлявший Арбитражный суд Иркутской области.
"Руководство Арбитражного суда Иркутской области, президиум суда с прискорбием сообщают, что 4 ноября 2019 года ушел из жизни председатель суда в отставке Виктор Гаврилович Юдин", - говорится на сайте суда.
В СУСК РИА Новости уточнили, что доследственная проверка пока продолжается.
Заслуженный юрист России Виктор Юдин возглавлял Арбитражный суд Иркутской области с 1995 года по 2013 год.
410454
Обсудить 3
Иркутская областьИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале полиция проверит данные о дебоше в сауне начальника райотдела МВД
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Глава томской ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил шесть лет колонии
Поиски жителя Челябинска Льва Холодилина
Пропавшего в Челябинске мужчину, страдавшего аутизмом, нашли мертвым
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Пострадавшие от паводка в Приангарье предприниматели получили займы под 1%
Следственные действия на территории приусадебного участка частного жилого дома бывшего главы Киселевска
В Кузбассе арестовали двух подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
Новый корабль Boeing не безопасен для экипажа, считает российский космонавт
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Магнитогорске девятимесячный ребенок отравился крысиным ядом
Вид на улицу Баумана в Казани
Названы российские города с лучшими дорогами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве
Митрополит: у Константинополя осталось 10 приходов "русской традиции"
Молоточек судьи
Замоскворецкий суд объяснил, почему считает ФБК иностранным агентом
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, частично признал вину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния