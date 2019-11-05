Экс-председатель Арбитражного суда Приангарья умер в больнице после ранения

ИРКУТСК, 5 ноя – РИА Новости. Бывший председатель Арбитражного суда Иркутской области скончался в больнице 4 ноября, сообщается на сайте суда.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что утром 20 октября в доме под Иркутском был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы, потерпевший был госпитализирован. По данным местных СМИ, это Виктор Юдин, около 20 лет возглавлявший Арбитражный суд Иркутской области.
"Руководство Арбитражного суда Иркутской области, президиум суда с прискорбием сообщают, что 4 ноября 2019 года ушел из жизни председатель суда в отставке Виктор Гаврилович Юдин", - говорится на сайте суда.
В СУСК РИА Новости уточнили, что доследственная проверка пока продолжается.
Заслуженный юрист России Виктор Юдин возглавлял Арбитражный суд Иркутской области с 1995 года по 2013 год.