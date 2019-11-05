Глава Кубани поздравил нового атамана Всероссийского казачьего общества

КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил нового атамана Всероссийского казачьего общества, им стал бывший руководитель Кубанского казачьего войска Николай Долуда.
"Это заслуженно и справедливо. Именно благодаря ему Кубанское казачье войско сегодня считается самым мощным в стране, а казачество вновь стало реальной силой в Краснодарском крае. Казаки принимают участие в важнейших сферах жизни региона – обеспечивают безопасность, развивают сельское хозяйство, помогают воспитывать подрастающее поколение. Во всем этом я вижу заслугу Николая Долуды", - сказал журналистам Кондратьев.
Губернатор добавил, что ни одно масштабное мероприятие в крае не обходится без казаков – совместно с полицией они обеспечивали охрану Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Всемирных военных игр.
"И, конечно, казачьи дружины первыми приходят на помощь жителям края и нашим соседям при любой чрезвычайной ситуации. Сегодня казак – это синоним безопасности, порядка, поддержки. Желаю Николаю Александровичу плодотворной деятельности на новом месте. Уверен, что всю ту работу, которую он смог выстроить в нашем крае, сможет и распространить на все казачьи войска страны", - заключил глава края.
Кубанское войско – одно из самых структурированных в России. В его рядах уже 160 тысяч человек с членами семей. Из них почти 52 тысячи взяли на себя обязательства по несению государственной службы.