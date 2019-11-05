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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани поздравил нового атамана Всероссийского казачьего общества

10:27 05.11.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил нового атамана Всероссийского казачьего общества, им стал бывший руководитель Кубанского казачьего войска Николай Долуда.
"Это заслуженно и справедливо. Именно благодаря ему Кубанское казачье войско сегодня считается самым мощным в стране, а казачество вновь стало реальной силой в Краснодарском крае. Казаки принимают участие в важнейших сферах жизни региона – обеспечивают безопасность, развивают сельское хозяйство, помогают воспитывать подрастающее поколение. Во всем этом я вижу заслугу Николая Долуды", - сказал журналистам Кондратьев.
Губернатор добавил, что ни одно масштабное мероприятие в крае не обходится без казаков – совместно с полицией они обеспечивали охрану Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Всемирных военных игр.
"И, конечно, казачьи дружины первыми приходят на помощь жителям края и нашим соседям при любой чрезвычайной ситуации. Сегодня казак – это синоним безопасности, порядка, поддержки. Желаю Николаю Александровичу плодотворной деятельности на новом месте. Уверен, что всю ту работу, которую он смог выстроить в нашем крае, сможет и распространить на все казачьи войска страны", - заключил глава края.
Города России. Краснодар
31 октября, 18:29Краснодарский край
На Кубани на капитальный ремонт школ выделят более 350 миллионов рублей
Кубанское войско – одно из самых структурированных в России. В его рядах уже 160 тысяч человек с членами семей. Из них почти 52 тысячи взяли на себя обязательства по несению государственной службы.
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Краснодарский крайВениамин Кондратьев
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