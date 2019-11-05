В Магнитогорске девятимесячный ребенок отравился крысиным ядом

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Девятимесячная девочка попала в больницу после отравления крысиным ядом в Девятимесячная девочка попала в больницу после отравления крысиным ядом в Магнитогорске Челябинской области, проводится проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 2 ноября в лечебное учреждение города Магнитогорска из одного из домов по улице Ярославского с признаками отравления поступила 9-месячная девочка.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, ребенок отравился крысиным ядом", - говорится в сообщении.

Девочка помещена в реанимационное отделение, медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое, уточняется в сообщении.