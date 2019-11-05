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РИА Новости

В Магнитогорске девятимесячный ребенок отравился крысиным ядом

10:20 05.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Девятимесячная девочка попала в больницу после отравления крысиным ядом в Магнитогорске Челябинской области, проводится проверка, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 2 ноября в лечебное учреждение города Магнитогорска из одного из домов по улице Ярославского с признаками отравления поступила 9-месячная девочка.
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"По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, ребенок отравился крысиным ядом", - говорится в сообщении.
Девочка помещена в реанимационное отделение, медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое, уточняется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, добавляется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.
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Следственный комитет РФМагнитогорскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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