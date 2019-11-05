На Урале полиция проверит данные о дебоше в сауне начальника райотдела МВД

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что начальник одного из отделов МВД России в Челябинской области устроил дебош в сауне.
Как утверждается в соцсети "ВКонтакте" на странице паблика "Омбудсмен полиции", начальник отдела МВД России по Нагайбакскому району вместе с родственником якобы в нетрезвом состоянии приехали в сауну и устроили там дебош, а сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.
"В настоящее время по информации, размещенной в социальных сетях, проводится проверка полицией", - сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
От других комментариев в пресс-службе отказались.