СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Большая часть популярных российских певцов, артистов и телеведущих требуют за свои выступления на корпоративах несколько миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда".
Издание связалось с менеджерами звезд и сравнило их гонорары. Очень востребованной оказалась певица Полина Гагарина — стоимость ее выступления на корпоративе в текущем декабре составит три с половиной миллиона рублей. Такую же сумму просят Дима Билан и Николай Басков.
Светлана Лобода готова выступить за 4,9 миллиона рублей, концерт за границей будет стоить дороже. Еще больше берет Григорий Лепс — семь миллионов рублей (после 20 декабря стоимость возрастает).
Алла Пугачева рассматривает каждый заказ в индивидуальном порядке, стоимость может доходить и до 21 миллиона рублей, но в новогоднюю ночь ни певица, ни ее супруг Максим Галкин не работают. Группировка "Ленинград" споет 31 декабря за 21 миллион рублей, но в другие дни их ценник ниже в три раза.
Певица Наргиз обойдется заказчикам в 1,8 миллиона рублей. Еще дешевле будет пригласить Анну Седокову, ее выступление стоит 700 тысяч рублей.
Ведущий Иван Ургант ведет корпоративы за три с половиной миллиона рублей, но новогодняя надбавка может достигать 40%. Столько же возьмут Гарик Харламов и Павел Воля.
Пару лет назад было модно звать лекторов, тогда психолог Михаил Лабковский обходился организаторам в 540 тысяч рублей.