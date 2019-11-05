Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T10:04Z
https://ria.ru/20191105/1560575870.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154755/09/1547550915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2b02335183fe6298f1bc2c0a27ef0ea1.jpg
РИА Новости
Культура

СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы

10:02 05.11.2019 (обновлено: 10:04 05.11.2019)
33732
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода выступает на концерте "Песня года - 2018
Певица Светлана Лобода выступает на концерте Песня года - 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Большая часть популярных российских певцов, артистов и телеведущих требуют за свои выступления на корпоративах несколько миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда".
Издание связалось с менеджерами звезд и сравнило их гонорары. Очень востребованной оказалась певица Полина Гагарина — стоимость ее выступления на корпоративе в текущем декабре составит три с половиной миллиона рублей. Такую же сумму просят Дима Билан и Николай Басков.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
31 октября, 02:28РИА Новости
Пригожин объяснил повышенные гонорары артистов в праздники
Светлана Лобода готова выступить за 4,9 миллиона рублей, концерт за границей будет стоить дороже. Еще больше берет Григорий Лепс — семь миллионов рублей (после 20 декабря стоимость возрастает).
Алла Пугачева рассматривает каждый заказ в индивидуальном порядке, стоимость может доходить и до 21 миллиона рублей, но в новогоднюю ночь ни певица, ни ее супруг Максим Галкин не работают. Группировка "Ленинград" споет 31 декабря за 21 миллион рублей, но в другие дни их ценник ниже в три раза.
Телеведущий Максим Галкин
6 июля, 08:45РИА Новости
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Певица Наргиз обойдется заказчикам в 1,8 миллиона рублей. Еще дешевле будет пригласить Анну Седокову, ее выступление стоит 700 тысяч рублей.
Ведущий Иван Ургант ведет корпоративы за три с половиной миллиона рублей, но новогодняя надбавка может достигать 40%. Столько же возьмут Гарик Харламов и Павел Воля.
Пару лет назад было модно звать лекторов, тогда психолог Михаил Лабковский обходился организаторам в 540 тысяч рублей.
922854091
Обсудить 8
КультураАнна СедоковаНаргиз (певица)Павел ВоляГарик Харламов (Игорь)Григорий ЛепсПолина ГагаринаИван УргантНиколай БасковДима Билан (Виктор Белан)Шоу-бизнесСветлана ЛободаМаксим ГалкинАлла ПугачеваРоссия
Рекомендуем
Подозрительный человек в темном переулке
Можно ли защитить себя от сталкера, превращающего жизнь в ад
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Банкноты номиналом одна тысяча рублей
Будущим пенсионерам придумали план: разбираем новый законопроект
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре предъявили обвинение
Продажа дизельного топлива
Названы регионы с самым доступным дизельным топливом для населения
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперт оценил заявление Киева о готовности прекратить транзит газа
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Актер Василий Лановой
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для выпуска
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния