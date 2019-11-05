СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Певица Наргиз обойдется заказчикам в 1,8 миллиона рублей. Еще дешевле будет пригласить Анну Седокову, ее выступление стоит 700 тысяч рублей.

Пару лет назад было модно звать лекторов, тогда психолог Михаил Лабковский обходился организаторам в 540 тысяч рублей.