Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T09:42Z
https://ria.ru/20191105/1560574644.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a252f3e6f254f598462f51817d38bb9d.jpg
РИА Новости

Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:41 05.11.2019 (обновлено: 09:42 05.11.2019)
345
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Ситуация в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили о 19 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Разведение сил в Донбассе
4 ноября, 14:38РИА Новости
В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР более 20 мин, они также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 177 единиц", - добавил представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000012
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Район разведения сил и средств в Донбассе
В ДНР заявили о прибытии националистов в район разведения сил в Донбассе
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о признании Трампом угрозы со стороны Китая
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Джоэл Росарио учавствует в скачках Breeders' Cup на лошади Ковфефе. 2 ноября 2019
Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Украинский силовики
Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
Василий Боднар
Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады
Президент США Дональд Трамп
Трамп подтвердил намерение продолжать диалог с КНДР
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР предложила провести внеочередное заседание контактной группы
Военнослужащие в поселке на линии соприкосновения в Донбассе
ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Совет ПА ОДКБ предложил переизбрать Володина на пост председателя ассамблеи
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Обвиняемый в США Парнас даст показания по делу об импичменте Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для выпуска
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния