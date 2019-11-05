Помпео заявил о признании Трампом угрозы со стороны Китая

В конце октября Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ не желает этой модели. По словам госсекретаря, США пришли к осознанию того, насколько КПК враждебна к ним и их ценностям. Он обвинил власти Китая в использовании принуждения как предпочтительного инструмента в управлении государством, в даче взяток при заключении сделок с соседями и другими странами, нарушении базовых прав человека, в том числе в Гонконге. При этом, по словам Помпео, США готовы работать с Китаем.

"Мы должны убедиться в том, что мир понимает риски, связанные с КПК, и последствия, которые мы, честно говоря, допускали в течение долгого времени. Хорошие новости заключаются в том, что президент Трамп признал эту угрозу", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

Госсекретарь также отметил, что стороны должны сотрудничать там, где это возможно. В частности, он выразил мнение, что грядущее торговое соглашение между КНР и США "имеет смысл" для обеих стран.