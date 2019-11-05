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РИА Новости

Помпео заявил о признании Трампом угрозы со стороны Китая

08:58 05.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп признал угрозу, связанную с Коммунистической партией Китая, и перечислил ряд "угроз" со стороны КНР.
В конце октября Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ не желает этой модели. По словам госсекретаря, США пришли к осознанию того, насколько КПК враждебна к ним и их ценностям. Он обвинил власти Китая в использовании принуждения как предпочтительного инструмента в управлении государством, в даче взяток при заключении сделок с соседями и другими странами, нарушении базовых прав человека, в том числе в Гонконге. При этом, по словам Помпео, США готовы работать с Китаем.

"Мы должны убедиться в том, что мир понимает риски, связанные с КПК, и последствия, которые мы, честно говоря, допускали в течение долгого времени. Хорошие новости заключаются в том, что президент Трамп признал эту угрозу", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

Госсекретарь также отметил, что стороны должны сотрудничать там, где это возможно. В частности, он выразил мнение, что грядущее торговое соглашение между КНР и США "имеет смысл" для обеих стран.
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"То, что происходит в Синьцзяне, насильственная передача технологий, кибератаки или же их деятельность в Южно-Китайском море, которая угрожает всем странам Азии, - это серьезные риски. Президент Трамп относится к ним серьезно. Нам нужно, чтобы в этом деле к нам присоединился мир", - подчеркнул госсекретарь.
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Майк ПомпеоДональд ТрампКитайСШАВ мире
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