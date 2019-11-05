В Москве пять тысяч пар поженились на новых площадках для регистрации брака

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве. Архивное фото

Вид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более пяти тысяч пар заключили брак на новых площадках в столице, сообщается на сайте мэра Более пяти тысяч пар заключили брак на новых площадках в столице, сообщается на сайте мэра Москвы

"Более пяти тысяч пар заключили брак на новых площадках для регистрации. Наиболее популярными из них остаются особняки и башни делового центра "Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Добавляется, что с 1 октября на новых площадках можно заключить брак с иностранцем. Подавать заявление нужно в отделе ЗАГС, за которым закреплена площадка, или на едином портале госуслуг.

Сейчас доступно 29 необычных площадок. Пожениться можно в усадьбах, особняках, в башнях "Москва-Сити", на стадионах, в "Москвариуме", Московском планетарии или в храме Святой Матроны.