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РИА Новости

Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха

04:46 05.11.2019
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© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
Побережье острова Итуруп . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Сахалина планируют закупить 34 автоматических модульных микростанции для мониторинга качества воздуха, сообщили журналистам во вторник в правительстве региона.
"Автоматические модульные микростанции по инициативе губернатора Валерия Лимаренко разместят во всех районах островного региона. Всего планируется закупить 34 устройства. Актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах и информационных электронных табло муниципалитетов", - отметили в пресс-службе.
По информации властей, сейчас в тестовом режиме работают три станции в Южно-Сахалинске и Корсакове. Они позволяют определять в воздухе содержание оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также уровень пыли.
Новые мобильные станции будут интегрированы в систему "Безопасный город" и систему аналитики экологии региона. На основе показателей приборов специалисты будут составлять карту загрязнения воздуха в регионе и рекомендовать действия по устранению причин сложившейся ситуации.
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"Проблема экологии является актуальной для нашего региона. Очевидно, что за качеством воздуха нужно следить в постоянном режиме, чтобы своевременно реагировать на ситуацию и принимать необходимые управленческие решения", – приводит пресс-служба слова Лимаренко.
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Валерий ЛимаренкоСахалинЮжно-СахалинскОбщество
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