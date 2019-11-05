Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Власти Сахалина планируют закупить 34 автоматических модульных микростанции для мониторинга качества воздуха, сообщили журналистам во вторник в правительстве региона.

"Автоматические модульные микростанции по инициативе губернатора Валерия Лимаренко разместят во всех районах островного региона. Всего планируется закупить 34 устройства. Актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах и информационных электронных табло муниципалитетов", - отметили в пресс-службе.

По информации властей, сейчас в тестовом режиме работают три станции в Южно-Сахалинске и Корсакове. Они позволяют определять в воздухе содержание оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также уровень пыли.

Новые мобильные станции будут интегрированы в систему "Безопасный город" и систему аналитики экологии региона. На основе показателей приборов специалисты будут составлять карту загрязнения воздуха в регионе и рекомендовать действия по устранению причин сложившейся ситуации.