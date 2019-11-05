Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T03:35Z
https://ria.ru/20191105/1560571173.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/23/1555382352_0:292:3122:2048_1036x0_80_0_0_76e44a9243203ddec589453913807c3e.jpg
РИА Новости

Росатом раскрыл, как СССР преодолевал дефицит плутония для атомных бомб

03:35 05.11.2019
2468
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обнародовала уникальный рассекреченный документ, в конце 1940-х годов легший в основу планов строительства новых советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Росатом публикует архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе 2020 года. На портале "История Росатома" в специальном разделе "Российской атомной отрасли - 75 лет" выложены факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.
В их числе – записка руководителей Первого главного управления при Совете министров СССР (ПГУ, так тогда назывался "штаб" отечественной атомной промышленности) с предложениями о строительстве новых предприятий по производству делящихся материалов для атомных бомб, написанная в июне 1948 года на имя Лаврентия Берии - заместителя председателя советского правительства, главы Специального комитета при Совмине, созданного для управления атомным проектом СССР. Этот документ носил гриф "совершенно секретно (особая папка)".

Ядерный дефицит

Главный этап любой ядерно-оружейной программы — наработка делящихся материалов, оружейного плутония или урана. В 1946-1948 годах в СССР на Южном Урале был построен первый реактор "А" для производства оружейного плутония. Он располагался на объекте, в целях соблюдения секретности носившем условное название комбинат №817 (ныне предприятие Росатома "Производственное объединение "Маяк", Озерск Челябинской области).
Участники экономического форума Россия - Африка фотографируются у стена госкорпорации по атомной энергии Росатом
23 октября, 15:51Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
Реактор "А" был впервые пущен в проектном режиме 19 июня 1948 года. В реакторе нарабатывался плутоний, который стал "начинкой" первого советского атомного заряда, успешно испытанного 29 августа 1949 года. Но еще за двое суток до пуска реактора "А", 17 июня 1948 года, первый руководитель отечественной атомной отрасли, глава ПГУ Борис Ванников и его заместители, министр химической промышленности СССР Михаил Первухин и Авраамий Завенягин направляют Берии записку о необходимости сооружения новых заводов по производству оружейного плутония и урана.
"С пуском заводов №№817 и 813 на их первоначальную мощность нами будет практически решена задача производства делящихся атомных веществ по двум основным методам. Однако мощность названных заводов, а также начатого строительством завода №814 невелика и далеко отстает от наших потребностей", - писали они.
Под двумя основными методами подразумевались наработка плутония-239 в ядерном реакторе и обогащение урана по изотопу уран-235. Заводом №813 именовался строившийся тогда первый советский комплекс по обогащению урана методом газовой диффузии (ныне предприятие Росатома "Уральский электрохимический комбинат", Новоуральск Свердловской области). А заводом №814 было предприятие, изначально предназначенное для обогащения урана электромагнитным способом. Завод №814 впоследствии вошел в состав предприятия, которое сейчас называется "Комбинат "Электрохимприбор" Росатома в городе Лесной Свердловской области, и занимается, в числе прочего, производством стабильных изотопов.
Ванников, Первухин и Завенягин в записке обращали внимание Берии на то, что уже к 1951 году в Советском Союзе возник бы недостаток металлического природного урана – сырья для производства оружейных плутония и урана. К лету 1948 года в СССР было только одно предприятие, выпускавшее металлический уран – так называемый завод №12 в подмосковной Электростали (сейчас это "Машиностроительный завод" Росатома, производящий ядерное топливо).
Стенд компании Росатом
23 октября, 09:53Ядерные технологии
РУДН поможет Росатому популяризировать российское ядерное образование
"Дефицит металла требует от нас срочного строительства второго завода по производству металлического А-9 (тогдашнее условное название природного урана – ред.), а общие ресурсы А-9 позволяют начать строительство новых заводов большой мощности по производству продукта Z и продукта А-95", - отмечали авторы записки.
Из соображений секретности "продуктом Z" именовался плутоний-239, а "продуктом А-95" – уран-235. Второй завод, выпускавший металлический уран, позже был построен в Новосибирске – ныне это предприятие Росатома "Новосибирский завод химконцентратов", также выпускающий ядерное топливо.

Плутоний на Ангаре

"Считаем необходимым немедленно приступить к проектированию и подготовительным работам по строительству второго завода по производству продукта Z в составе трех графитовых котлов … и трех дейтонных котлов … а также второго диффузионного завода", - писали Ванников, Первухин и Завенягин. Графитовые котлы – это реакторы с графитом, замедляющим нейтроны для поддержания цепной ядерной реакции, а дейтонные котлы – это реакторы на тяжелой воде (оксиде дейтерия - тяжелого изотопа водорода) в качестве замедлителя нейтронов.
Затем авторы записки предлагали районы СССР, где, по их мнению, было бы лучше всего располагать новые мощности - сначала плутониевого комплекса.
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
21 октября, 03:32РИА Новости
"Росатом" рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
"Для завода по производству продукта Z считаем необходимым выбрать площадку на реке Ангара в районе Братска, куда проведена железная дорога", - говорилось в записке. "Эта точка хорошо географически укрыта и находится в изолированном районе. Река Ангара имеет мощный расход воды низкой температуры и высокой чистоты, что является необходимым условием для такого завода", - пояснялось в документе.
Далее речь шла о предприятии по обогащению урана. "Второй диффузионный завод считаем целесообразным построить в районе города Томска, близко расположенного к Кузбассу и располагающего значительными научными и инженерными кадрами. Эти обстоятельства весьма существенны для строительства диффузионного завода, поскольку последний при намечаемом масштабе производства потребует большого количества энергии и топлива, а наличие культурного центра позволит быстро освоить и успешно эксплуатировать завод", - писали руководители отрасли.
К записке прилагался проект постановления Совета министров о начале проектирования и строительства вблизи Братска второго плутониевого комплекса (ему в проекте присвоили условное название завод №815) и второго диффузионного предприятия (его нарекли заводом №816).
Предложения, высказанные в записке, быстро, уже спустя два дня после ее написания, рассматривались на заседании Специального комитета под председательством Берии 19 июня 1948 года, о чем свидетельствует отметка на записке (протокол этого заседания был рассекречен и обнародован ранее). По итогам того заседания руководству атомной промышленности поручили подготовить и согласовать с научным руководителем атомного проекта СССР Игорем Курчатовым "более детальные предложения и проект соответствующей записки на имя товарища Сталина".
Посол Республики Камерун в Российской Федерации Махамат Паба Сале
22 октября, 11:42Ядерные технологии
Камерун намерен представить предложения "Росатому" по сотрудничеству

Уникальные комплексы

Предложения Ванникова, Первухина и Завенягина реализовались даже в больших масштабах, чем они предлагали летом 1948 года. Завод №816, построенный менее чем в 20 километрах от Томска, стал уникальным предприятием, занимавшимся не только обогащением урана. На его площадке разместились и несколько уран-графитовых реакторов для производства оружейного плутония. Некоторые из них также предназначались для выработки тепла и электроэнергии, и составляли в свое время основу Сибирской АЭС – второй по счету в СССР, но первой отечественной промышленной атомной электростанции (первая в стране и мире Обнинская АЭС считалась опытной).
На предприятии шло изготовление компонентов ядерных зарядов, разборка и переработка компонентов зарядов, снятых с вооружения, в топливо для АЭС, регенерация отработанного на АЭС топлива, производство различных товаров народного потребления. Сейчас это предприятие Росатома "Сибирский химический комбинат" (Северск Томской области), работающее в целях развития атомной энергетики.
Под Братском атомный комбинат строить не стали. Но в нескольких сотнях километрах от него, в Ангарске, возвели еще один завод по обогащению урана (в свое время он назывался завод №820, ныне это предприятие Росатома "Ангарский электролизный химический комбинат"). Три ядерных реактора-наработчика на тяжелой воде, предлагавшихся в записке для площадки в Братске, были построены и работали в 1950-1980-х годах в Челябинской области на "Маяке" наряду с сооруженной там же серией уран-графитовых реакторов.
Индекс 815 для несостоявшегося братского предприятия не пропал даром – его позже присвоили третьему, еще одному уникальному советскому плутониевому предприятию. Им стал не имеющий аналогов в мире подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в 50 километрах ниже Красноярска. Сейчас это предприятие Росатома "Горно-химический комбинат" в Железногорске. На предприятии действовали три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика оружейного плутония, один из которых стал основой третьей советской АЭС. Сейчас ГХК - ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения, необходимых для развития атомной энергетики.
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
22 октября, 17:41Ядерные технологии
Росатом обсудил с турецкой стороной сотрудничество в сфере энергетики
3501000
Обсудить 0
Лаврентий БерияИгорь КурчатовРосатомСеверскНовоуральскРоссияСССРВ мире
Рекомендуем
Джорджтаун
В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Прохожий во время дождя на Красной площади
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
Назван самый любимый фильм россиян про разведчиков
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявили на Украине
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет заседание совета по русскому языку
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты Молния
В Сети высмеяли новую сверхзвуковую "несбиваемую" украинскую ракету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния