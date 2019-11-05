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РИА Новости

Минюст США требует данных об анониме, готовящем серию разоблачений о Трампе

02:19 05.11.2019
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CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Минюст США требует данных об анониме, который готовит разоблачительную книгу о президенте Дональде Трампе и его администрации, сообщила газета New York Times.
По ее данным, помощник генпрокурора Джозеф Хант потребовал от издателя подтвердить документально, что аноним не подписывал соглашение о неразглашении секретных данных, а также сообщить, где и когда работал автор книги. Вся эта информация может быть использована, чтобы найти анонима.
Если же аноним действительно является высокопоставленным чиновником, как утверждает издатель, его книга может нарушить обязательства чиновника перед государством о неразглашении, отмечает минюст.
Газета в прошлом году опубликовала анонимную статью, автор которой утверждал, что работает в администрации Трампа, но президенту не лоялен и старается вместо этого действовать в интересах страны, как он их понимает. Чиновник также заявил, что сознательно саботирует распоряжения Трампа. Белый дом назвал анонима трусом и пытался установить его личность, но до настоящего времени не преуспел в этом.
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Дональд ТрампМинистерство юстиции СШАСШАВ мире
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