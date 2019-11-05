Минюст США требует данных об анониме, готовящем серию разоблачений о Трампе

По ее данным, помощник генпрокурора Джозеф Хант потребовал от издателя подтвердить документально, что аноним не подписывал соглашение о неразглашении секретных данных, а также сообщить, где и когда работал автор книги. Вся эта информация может быть использована, чтобы найти анонима.

Если же аноним действительно является высокопоставленным чиновником, как утверждает издатель, его книга может нарушить обязательства чиновника перед государством о неразглашении, отмечает минюст.