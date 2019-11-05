В ФСО сообщили, когда доступ к Мавзолею Ленина и некрополю будет закрыт

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Доступ к Мавзолею Владимира Ленина и некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 5 и 7 ноября из-за подготовки и проведения государственных мероприятий, говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий 26 октября 2019 года, 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.