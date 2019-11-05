Тестостероновая бомба. Почему мужчины умирают чаще женщин

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Всемирная организация здравоохранения при оценке риска заражения гриппом и последствий болезни рекомендует врачам учитывать пол пациентов. И хотя согласно исследованиям, мужчины любят преувеличивать тяжесть своего состояния, в целом они слабее здоровьем, чем женщины. Эпидемиологические данные показывают: представителям сильного пола чаще требуется госпитализация при вирусных заболеваниях и среди них выше смертность от осложнений.

Мнительная половина человечества

Тестостерон против иммунной системы

Специалисты сделали анализ крови 54 женщинам и 37 мужчинам перед вакцинацией от гриппа и через 28 дней после нее. Оказалось, что у слабого пола в организме в среднем больше специфических антител, а у сильного — изменена активность нескольких генов, участвующих в синтезе липидов и стимулирующих образование клеток, которые подавляют иммунный ответ. Причем чем больше тестостерона в крови, тем сильнее меняется работа генов и тем слабее иммунный ответ организма.