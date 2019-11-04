Фестиваль народных промыслов в Ростове посетили 13 тысяч человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Фестиваль народных промыслов, в котором приняли участие представители 40 регионов России, посетили около 13 тысяч жителей и гостей Ростова-на-Дону, сообщает правительство Фестиваль народных промыслов, в котором приняли участие представители 40 регионов России, посетили около 13 тысяч жителей и гостей Ростова-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области

"Сегодня, в один из главных государственных праздников, Ростовская область встречает Всероссийский фестиваль промыслов и ремесел народов России. Здесь собрались представители из разных регионов нашей страны, которые показывают свои ремесла, свое творчество, тем самым выражая любовь к нашим традициям, сохраняя их", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева

На Фонтанной площади города свои экспозиции развернули самые известные в стране и за рубежом представители российских промыслов и ремесел. Например, были представлены оренбургские пуховые платки, изделия жостовской и хохломской росписи, а также гордость Ростовской области – семикаракорская керамика.

Всего гостей праздника порадовали представители из 40 регионов России. "Гостями фестиваля стали более 13 тысяч человек, а всего в мероприятиях по случаю Дня народного единства приняли участие более 160 тысяч жителей Ростовской области", - сказано в информации.