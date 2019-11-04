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РИА Новости
Ростовская область

Фестиваль народных промыслов в Ростове посетили 13 тысяч человек

21:00 04.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Фестиваль народных промыслов, в котором приняли участие представители 40 регионов России, посетили около 13 тысяч жителей и гостей Ростова-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, в один из главных государственных праздников, Ростовская область встречает Всероссийский фестиваль промыслов и ремесел народов России. Здесь собрались представители из разных регионов нашей страны, которые показывают свои ремесла, свое творчество, тем самым выражая любовь к нашим традициям, сохраняя их", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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На Фонтанной площади города свои экспозиции развернули самые известные в стране и за рубежом представители российских промыслов и ремесел. Например, были представлены оренбургские пуховые платки, изделия жостовской и хохломской росписи, а также гордость Ростовской области – семикаракорская керамика.
Всего гостей праздника порадовали представители из 40 регионов России. "Гостями фестиваля стали более 13 тысяч человек, а всего в мероприятиях по случаю Дня народного единства приняли участие более 160 тысяч жителей Ростовской области", - сказано в информации.
По распоряжению губернатора области 2019 год в регионе был объявлен Годом народного творчества. По оценкам специалистов, народными ремеслами занимаются сегодня свыше 120 тысяч жителей Ростовской области – в основном сельских территорий.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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