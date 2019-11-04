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РИА Новости

День народного единства прошел без серьезных инцидентов

20:57 04.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюкчастники празднования Дня народного единства в Челябинске
частники празднования Дня народного единства в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
частники празднования Дня народного единства в Челябинске
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Существенных нарушений общественного порядка во время празднования Дня народного единства допущено не было, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время народных гуляний задействовано более 16 тысяч сотрудников полиции. Также к охране общественного порядка привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований", - рассказала Волк.
Празднование Дня народного единства в России
© РИА Новости / Александр Кондратюк

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

частники празднования Дня народного единства в Челябинске
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Виталий Аньков

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Павел Лисицын

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

Жители города Екатеринбурга во время шествия, посвященного празднованию Дня народного единства
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Александр Кондратюк

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

Празднование Дня народного единства в Челябинске
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Александр Кряжев

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

Танцевальный ансамбль на праздновании Дня народного единства в Новосибирске
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на митинге-концерте в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Всего праздничные мероприятия прошли в 1412 населенных пунктах, в некоторых регионах гуляния продолжаются, сообщила официальный представитель МВД России.
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Ирина ВолкРосгвардияДень народного единстваМВД РФРоссияОбщество
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