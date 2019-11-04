День народного единства прошел без серьезных инцидентов

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России
Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России
В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году
В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году
В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты
В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты
В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей
В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан
Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства
Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства
В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек
В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек
В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства
В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства
В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"
В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"
Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России
В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году
В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты
В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан
Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства
В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек
В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства
В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"