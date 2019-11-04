Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

В августе работникам разрешалось не работать по пятницам. По итогам эксперимента 92 процента из них рассказали, что остались довольны новым графиком. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года их производительность выросла на 40 процентов.
Отмечается, что часть сотрудников Microsoft тратила меньше времени на личные встречи и стала чаще пользоваться онлайн-чатами. Также компания сократила потребление электроэнергии и расход бумаги.
В России также обсуждается предложение сократить рабочую неделю. Впервые эту тему в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев, отметивший, что введение четырехдневки должно сопровождаться ростом производительности труда. Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов.
4 сентября, 15:37Сказано в эфиреЭкономист оценил условия перехода на четырехдневку Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал условия, при которых можно будет говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Свое мнение по этому поводу высказал в интервью радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
В октябре Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Специалисты предложили создать рабочую группу по вопросам "продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости".
Пока мнения экспертов о сокращении рабочей недели разнятся. Как отмечалось в докладе Минтруда, такое нововведение может привести к увеличению издержек на рабочую силу и росту себестоимости продукции. Однако, с другой стороны, четырехдневка могла бы поспособствовать охране здоровья, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию.