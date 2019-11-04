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РИА Новости

Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

20:25 04.11.2019 (обновлено: 20:48 04.11.2019)
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© AFP 2019 / Jewel SamadОфис компании Microsoft в Нью-Йорке
Офис компании Microsoft в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Jewel Samad
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщило агентство Bloomberg.
В августе работникам разрешалось не работать по пятницам. По итогам эксперимента 92 процента из них рассказали, что остались довольны новым графиком. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года их производительность выросла на 40 процентов.
Офисный работник
16 сентября, 11:55РИА Новости
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Отмечается, что часть сотрудников Microsoft тратила меньше времени на личные встречи и стала чаще пользоваться онлайн-чатами. Также компания сократила потребление электроэнергии и расход бумаги.
В России также обсуждается предложение сократить рабочую неделю. Впервые эту тему в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев, отметивший, что введение четырехдневки должно сопровождаться ростом производительности труда. Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов.
Сотрудница в цехе по производству лифтового оборудования на Щербинском лифтостроительном заводе
4 сентября, 15:37Сказано в эфире
Экономист оценил условия перехода на четырехдневку Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал условия, при которых можно будет говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Свое мнение по этому поводу высказал в интервью радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
В октябре Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Специалисты предложили создать рабочую группу по вопросам "продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости".
Пока мнения экспертов о сокращении рабочей недели разнятся. Как отмечалось в докладе Минтруда, такое нововведение может привести к увеличению издержек на рабочую силу и росту себестоимости продукции. Однако, с другой стороны, четырехдневка могла бы поспособствовать охране здоровья, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков во время встречи. 13 сентября 2019
13 сентября, 14:20РИА Новости
Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике
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Microsoft CorporationЯпонияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Лучше на трехдневку, тогда Huawei с их семидневкой похоронит американскую экономику уже через год.
4 ноября, 20:34
MYMake Yellowstone Great Again
20200110
И что здесь обсуждать? То, что подходит Microsoft, совершенно не подходит всему нашему хозяйству.
4 ноября, 21:27
ba-ev
700004
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