Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщило агентство Bloomberg

В августе работникам разрешалось не работать по пятницам. По итогам эксперимента 92 процента из них рассказали, что остались довольны новым графиком. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года их производительность выросла на 40 процентов.

Отмечается, что часть сотрудников Microsoft тратила меньше времени на личные встречи и стала чаще пользоваться онлайн-чатами. Также компания сократила потребление электроэнергии и расход бумаги.

России также обсуждается предложение сократить рабочую неделю. Впервые эту тему в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев , отметивший, что введение четырехдневки должно сопровождаться ростом производительности труда. Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов.

В октябре Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Специалисты предложили создать рабочую группу по вопросам "продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости".