Бречалов призвал духовенство активно воспитывать молодежь Удмуртии

"Александр Бречалов на встрече с лидерами традиционных конфессий призвал присутствующих ещё активнее сотрудничать в деле воспитания молодого поколения, борьбе с алкоголизмом и наркоманией, решении других социальных проблем. Он выразил благодарность руководителям религиозных организаций за большую работу, которую они ведут в социальной сфере, развитии волонтёрского и добровольческого движений, деле укрепления согласия народов, населяющих Удмуртию", - сообщили в пресс-службе главы региона.

"В плане межконфессиональных отношений в республике более или менее хорошо. У нас с вами сложился вполне конструктивный диалог. И я уверен, что и впредь будем плодотворно сотрудничать. Пусть взаимопонимание и уважение друг к другу помогают нашей республике успешно развиваться", - цитирует пресс-служба Бречалова.

Отмечается, что митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин поблагодарил республиканские власти за содействие в создании и открытии духовно-просветительского центра Ижевской епархии. "Хочу отметить, что эти 100 лет не были безоблачными. Отношения государства и религиозных объединений преимущественно носили конфликтный характер. Хорошо, что сегодня у нас совершенно другой уровень взаимодействия. Отношения соработничества, как мы выражаемся. Ни одно региональное министерство не отказывает нам в помощи – сотрудничаем со всеми", - сказал митрополит на встрече с главой республики.