Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T19:57Z
https://ria.ru/20191104/1560566333.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1036x0_80_0_0_3313906faa2837a37458dad487068b3b.jpg
РИА Новости
Удмуртская Республика

Бречалов призвал духовенство активно воспитывать молодежь Удмуртии

19:57 04.11.2019
29
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с лидерами традиционных конфессий региона призвал духовенство активно воспитывать молодежь региона, чтобы вместе решать социальные проблемы, как алкоголизм и наркомания, сообщили в пресс-службе руководства республики.
"Александр Бречалов на встрече с лидерами традиционных конфессий призвал присутствующих ещё активнее сотрудничать в деле воспитания молодого поколения, борьбе с алкоголизмом и наркоманией, решении других социальных проблем. Он выразил благодарность руководителям религиозных организаций за большую работу, которую они ведут в социальной сфере, развитии волонтёрского и добровольческого движений, деле укрепления согласия народов, населяющих Удмуртию", - сообщили в пресс-службе главы региона.
"В плане межконфессиональных отношений в республике более или менее хорошо. У нас с вами сложился вполне конструктивный диалог. И я уверен, что и впредь будем плодотворно сотрудничать. Пусть взаимопонимание и уважение друг к другу помогают нашей республике успешно развиваться", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Отмечается, что митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин поблагодарил республиканские власти за содействие в создании и открытии духовно-просветительского центра Ижевской епархии. "Хочу отметить, что эти 100 лет не были безоблачными. Отношения государства и религиозных объединений преимущественно носили конфликтный характер. Хорошо, что сегодня у нас совершенно другой уровень взаимодействия. Отношения соработничества, как мы выражаемся. Ни одно региональное министерство не отказывает нам в помощи – сотрудничаем со всеми", - сказал митрополит на встрече с главой республики.
В пресс-службе руководства Удмуртии сообщили, что муфтий региона Фаиз-хазрат Мухамедшин отметил, что в последние годы мусульмане региона всегда получают обратную связь от органов власти. "В качестве примера он привёл эффективное сотрудничество в области строительства культовых зданий", - говорится в сообщении пресс-службы.
Александр Бречалов
Вчера, 14:47Удмуртская Республика
Глава Удмуртии намерен сократить число чиновников в 2020 году
110000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БречаловУдмуртияОбщество
Рекомендуем
Купола
В Житомирской области закрыли храм из-за конфликта прихожан и раскольников
Александр Бречалов
Глава Удмуртии намерен сократить число чиновников в 2020 году
Президент США Дональд Трамп
Дело о налоговых декларациях Трампа передадут в Верховный суд
Президент РФ Владимир Путин
Путин распорядился обеспечить проведение ПМЮФ в 2020 году
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в парке Фабричный пруд в Реутове
Реутов назван вторым в России городом по качеству городской среды
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз в свой адрес на Facebook
Президент РФ Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
Выставка-форум "Православная Русь — к Дню народного единства"
Сотрудники французской полиции
Во Франции грабители протаранили на автомобиле церковь из списка ЮНЕСКО
Прохожие у здания Парламента в Лондоне
Новым спикером палаты общин парламента Британии стал экс-замспикера Хойл
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Российский посол в США назвал фундамент для взаимопонимания двух стран
Молоток судьи
Суд арестовал замминистра культуры Удмуртии, обвиняемого во взяточничестве
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР ополченец погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков
Недостроенное здание нового онкодиспансера
Постройка онкодиспансера в Хабаровском крае отстает от графика на 200 дней
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния