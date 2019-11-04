Путин одобрил изменения в закон о наказании за незаконную миграцию

УК предлагалось дополнить новым пунктом, в котором предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию России лицом с использованием своего служебного положения.