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РИА Новости

Путин одобрил изменения в закон о наказании за незаконную миграцию

19:48 04.11.2019 (обновлено: 19:49 04.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом внес изменения в закон об уголовной ответственности за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда и пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России, с использованием служебного положения. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект был внесен в Госдуму Московской городской думой в октябре прошлого года. Проектом предлагается дополнить 2 часть статьи 322.1 ("Организация незаконной миграции") Уголовного кодекса РФ новым квалифицирующим признаком – совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения.
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УК предлагалось дополнить новым пунктом, в котором предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию России лицом с использованием своего служебного положения.
"Учитывая общественную опасность данного деяния, предлагается наказывать виновных лиц штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - говорилось в пояснительной записке к проекту.
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ЗаконодательствоГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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