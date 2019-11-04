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РИА Новости

Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения

19:19 04.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины". Согласно указу, кабинет министров Украины должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ", - сообщила пресс-служба президента.
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Также, согласно документу, правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВС Украины.
"Министерство обороны Украины должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, минобороны должно усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов; организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков; обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.
Генеральному штабу ВСУ глава государства поставил задачу усилить уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.
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За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае 2017 года на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. В сентябре 2017 года произошел пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области. Были эвакуированы почти 30 тысяч человек, пострадали двое. Также в октябре 2018 года на военном складе в Ичне Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших не было.
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