Путин упростил оформление поставок российских нефтепродуктов в Южную Осетию

По данным таможенной статистики, из России в Южную Осетию в 2017-2018 годах было экспортировано 23,2 тысячи тонн товаров из группы "нефть и нефтепродукты" на общую сумму 20,5 миллиона долларов. В 2019 году беспошлинные поставки из России в Южную Осетию бензина марки Аи-92 согласованы в объеме 8 тысяч тонн, дизельного топлива – 1,1 тысячи тонн, что считается достаточным для удовлетворения годовой потребности республики в данных нефтепродуктах.