Путин упростил оформление поставок российских нефтепродуктов в Южную Осетию

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал протокол к межправительственному соглашению с Южной Осетией о режиме торговли товарами, направленный на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в эту страну, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно протоколу, при вывозе из России в Южную Осетию российских нефтепродуктов (низкооктановый бензин, дизтопливо, битум) вывозные таможенные пошлины не применяются. При этом ежегодно определяются объемы таких беспошлинных поставок.
Протокол к соглашению устанавливает, что экспорт таких товаров в Южную Осетию осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования. Реализация протокола будет способствовать развитию российско-югоосетинского торгово-экономического сотрудничества.
По данным таможенной статистики, из России в Южную Осетию в 2017-2018 годах было экспортировано 23,2 тысячи тонн товаров из группы "нефть и нефтепродукты" на общую сумму 20,5 миллиона долларов. В 2019 году беспошлинные поставки из России в Южную Осетию бензина марки Аи-92 согласованы в объеме 8 тысяч тонн, дизельного топлива – 1,1 тысячи тонн, что считается достаточным для удовлетворения годовой потребности республики в данных нефтепродуктах.