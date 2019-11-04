Индия отодвинула дату подписания соглашений о крупнейшей ЗСТ в Азии

"У Индии есть (в связи с соглашением) значительные проблемы, которые пока остаются нерешенными. Все страны-участницы ВРЭП будут совместно работать в целях разрешения этих проблем к взаимному удовлетворению сторон. Окончательное решение Индии (о вступлении во ВРЭП) будет зависеть от удовлетворительного разрешения этих проблем", - говорится в документе.