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РИА Новости

Индия отодвинула дату подписания соглашений о крупнейшей ЗСТ в Азии

17:25 04.11.2019
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© Flickr / Sanyam BahgaНациональный флаг Индии
Национальный флаг Индии
© Flickr / Sanyam Bahga
Национальный флаг Индии. Архивное фото
БАНГКОК, 4 ноя – РИА Новости. Проблемы, стоящие перед Индией в связи с ее участием в соглашении о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), крупнейшей в Азии зоны свободной торговли, отодвигают подписание документов на неопределенную дату в 2020 году, говорится в совместном заявлении участников саммита ВРЭП.
"Пятнадцать (из 16) стран-участниц ВРЭП завершили переговоры по текстам всех 20 частей Соглашения и достигли договоренностей по всем рыночным вопросам, а также передали документ (юристам) для окончательного уточнения юридических формулировок для последующего подписания документа в 2020 году", - говорится в заявлении саммита ВРЭП, который прошел в понедельник в Бангкоке в рамках мероприятий саммита лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока.
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"У Индии есть (в связи с соглашением) значительные проблемы, которые пока остаются нерешенными. Все страны-участницы ВРЭП будут совместно работать в целях разрешения этих проблем к взаимному удовлетворению сторон. Окончательное решение Индии (о вступлении во ВРЭП) будет зависеть от удовлетворительного разрешения этих проблем", - говорится в документе.
В случае подписания документов ВРЭП с участием Индии, будет создана зона свободной торговли, на территории которой производится до трети мирового ВВП.
В состав участников ВРЭП входят 10 стран АСЕАН - Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и 6 диалоговых партнеров блока – Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, и, в случае разрешения проблем – Индия.
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